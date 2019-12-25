Петербуржец травмировал мальчика, спасая его от своей же собаки

Мужчина взял ребенка на руки и упал вместе с ним в канаву.

Во вторник, 28 июля, в травмпункт привели мальчика 2014 года рождения, у которого нашли множественные ушибы и синяки. Ребенка в состоянии средней степени тяжести положили в больницу. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

Оказалось, что ребенок получил травму, упав вместе с мужчиной в канаву на Новоалександровской улице. Мать рассказала, что вышла с сыном на прогулку. Женщина увидела знакомого с собакой и пошла ему на встречу. Ребенок побежал к животному, однако то залаяло в ответ.

Хозяин собаки взял мальчика на руки, чтобы животное не причинило ему вред. После этого мужчина сделал несколько шагов назад, отстраняясь от питомца, споткнулся о скамейку и, не удержав равновесия, упал вместе с мальчиком в канаву.

В результате ребенок получил закрытую черепно-мозговую травму, синяки на руках, ушиб спины. Сотрясение головного мозга и перелом позвонков находятся пока под вопросом.

Мать претензий ни к кому не имеет.

Ранее мы писали, что в Ленобласти на ребенка напали четыре собаки.

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