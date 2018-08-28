В Ленобласти на ребёнка напали четыре собаки

Следственный отдел по Всеволожску начал проверку.

Как сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, благодаря СМИ стало известно, что в деревне Заневка Ленобласти на ребёнка набросились сразу четыре собаки. Мальчика доставили в больницу, медики обработали ему раны.

Следственный отдел по Всеволожску начал доследственную проверку. Как заявили в ведомстве, после её проведения можно будет дать правовую оценку инциденту, а также деятельности организаций, которые отвечают за животных и за защиту прав детей.

Ранее мы сообщили, что в Ленобласти собака накинулась на ребёнка.

Фото: Pixabay