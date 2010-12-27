Петербуржец разработал коммуникатор "Ниночка" для людей с БАС

В среду, 20 ноября, стало известно о том, что петербуржец Павел Егоров разработал коммуникатор "Ниночка" для пациентов с БАС. Об этом сообщает Санкт-Петербургская ассоциация общественных объединений родителей детей-инвалидов Гаоорди.
Изобретение представляет собой электронный алфавит. Благодаря ему люди с боковым амиотрофическим склерозом смогут общаться с окружающими. Пациенту необходимо фокусировать взгляд на тех или иных буквах.
Павел Егоров назвал коммуникатор в честь своей жены, которая четыре года не двигается из-за БАС.
Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге детей с гепатитом могут начать лечить бесплатно.
Фото:pixabay
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