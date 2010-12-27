В Северной столице на амбулаторном лечении находятся 150 детей, больных гепатитом С.

В четверг, 14 ноября, стало известно о том, что в Петербурге детей с гепатитом могут начать лечить бесплатно. Соответствующий законопроект рассматривают на Законодательном собрании города.

По словам спикера петербургского парламента Вячеслав Макаров, в Северной столице на амбулаторном лечении находятся 150 детей, больных гепатитом С. лечение достаточно дорогое, поэтому он доступен далеко не всем гражданам. Политик уверен, что соответствующие государственные меры по на борьбе с болезнью имеют большое значение.

Изменения в Социальном кодексе позволят покупать за счёт города лекарства для детей, больных хроническим вирусным гепатитом С.

Ранее мы сообщали о том, что в России 30 миллионов людей находятся в преддиабете.

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