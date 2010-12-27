Петербуржец сообщил полиции о террористах в кафе. Они ему "приснились"

Правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

В понедельник, 23 сентября, в полицию позвонил 40-летний петербуржец, который утверждал, что кафе в Приморском районе захватили террористы. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

По словам горожанина, террористов было более 50 человек. Кроме того, злоумышленники применили отравляющее вещество зарин. В ходе проверки полицейские выяснили, что никто кафе на Туристской улице не захватывал.

Правоохранители доставили звонившего в отдел. Как оказалось, задержанный служит начальником отдела бухгалтерского учета и отчетности администрации Красносельского района. Мужчина звонил в экстренные службы с телефона супруги.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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