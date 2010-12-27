В Ленобласти официанта похитили и привязали к дереву в лесу

Целью такого "киношного" похищения был мобильный телефон.

В Курортном районе Петербурга полицейские задержали двоих мужчин, подозреваемых в похищении и грабеже, передает ГУ МВД по Петербургу.

22 сентября в полицию района обратился официант одного из домов отдыха и заявил, что 20 сентября он пострадал от нападения двоих неизвестных. Вечером на территории дома отдыха в поселке Молодежное двое злоумышленников силой удерживали официанта в комнате, после чего вывезли его в лес у поселка Песочный в багажнике втомобиля. Они забрали у молодого человека два мобильных телефона, привязали его одеждой к дереву и скрылись. Потерпевший смог самостоятельно освободиться и заявил в полицию.

Задержанные оказались безработными и ранее судимымы. Заведено уголовное дело по статье "грабеж".

Ранее в Петербурге арестовали адвокатов за вымогательство 2 млн рублей.

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