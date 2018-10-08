Петербуржец сообщил о масляных пятнах на воде около Кантемировского моста

По его словам, пятна тянутся на протяжении всей набережной.

Очевидец из группы "ДТП и ЧП Санкт-Петербург. Неизданное" заснял на видео масляные пятна, которые появились на воде в районе Ушаковской набережной. Об этом он сообщил 24-го июля.

"Жуткое и очень огромное нефтяное пятно тянется от водной заправки "Лукойл", которая находится около Кантемировского моста", - написала автор.

По его словам, пятна тянутся на протяжении всей набережной.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что на Пражской улице прорвало трубу.

Видео: vk.com/spb_today_unpublished