Петербуржец скончался на пробежке в поселке Дивенский

Мужчина жаловался на повышенное давление, но все равно решил пробежаться.

Как стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах, 21 мая около 20:40 в поселке Дивенский Лужского района найдет труп мужчины.

Оказалось, что это 57-летний петербуржец, который вышел на пробежку и не вернулся. Уточняется, что мужчина был экипирован так, будто вышел из спортзала. Сообщается, что спортсмен-любитель жаловался на повышенное давление. Оперативники отметили, что следов насильственной смерти не обнаружено.

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Фото: pixabay