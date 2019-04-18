  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Петербуржец скончался на пробежке в поселке Дивенский
Сегодня, 20:50
148
smirenny

Петербуржец скончался на пробежке в поселке Дивенский

0 0

Мужчина жаловался на повышенное давление, но все равно решил пробежаться.

Как стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах, 21 мая около 20:40 в поселке Дивенский Лужского района найдет труп мужчины. 

Оказалось, что это 57-летний петербуржец, который вышел на пробежку и не вернулся. Уточняется, что мужчина был экипирован так, будто вышел из спортзала. Сообщается, что спортсмен-любитель жаловался на повышенное давление. Оперативники отметили, что следов насильственной смерти не обнаружено. 

Ранее мы писали, что "Форд" вылетел на трамвайные рельсы на проспекте Стачек.

Фото: pixabay

Теги: пробежка, скончался на пробежке
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии