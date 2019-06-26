На Невском проспекте петербуржец сдает в аренду Lamborghini

Днем 26 июня петербуржцы обратили внимание на необычное предложение молодого человека. Он предлагал всем желающим взять в аренду Lamborghini. Мобильный корреспондент Piter.TV прислал видео с места событий.
Парень вместе с дорогой машиной расположился на тротуаре напротив "Гостиного двора". За 10 минут поездки на люксовой иномарке арендодатель просил четыре тысячи рублей. Сфотографироваться с авто можно было немного дешевле — за 500 рублей.
Пользователи интернета отметили, что у богатых тоже кризис. Один из комментаторов пошутил: "В кредит взял, а платить нечем".
Ранее мы писали, что рядом со сквером Виктора Цоя вновь появилось уличное пианино.
Видео: Piter.TV
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сначала горела,была брошена на невском,а теперь и выход нашелся ,как на халявку на ремонт собрать )))))))))))