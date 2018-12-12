Рядом со сквером Виктора Цоя уличное пианино накрыли черной тканью

Крышка инструмента закрыта на замок.

Рядом со сквером Виктора Цоя (улица Блохина) прохожие заметили полюбившееся всем пианино под черным покрывалом. Об этом Piter.TV сообщили очевидцы.

Первое уличное пианино "Красный Октябрь" появилось на улице Блохина в Петроградском районе в начале апреля 2019 года, но играть на нем можно было строго с 09:00 до 21:00. Однако, не всем местным жителям нравилась музыка, которую играли прохожие. И по неизвестным причинам в конце апреля инструмент пропал, вернувшись вернулось с новой табличкой: "Социальный объект. Подарок городу. Пожалуйста, играйте".

А 26 июня прохожие заметили его под черным покрывалом и с маленькими замочками на крышке инструмента и у ножки стула. Для чего это сделано, пока что не известно.

В конце мая на пересечении Большого проспекта Петроградской стороны и улицы Полозова появилось второе уличное пианино. Музыканты вдохновились примером улицы Блохина. Однако, и там недовольные местным жители залили инструмент цементом.

Фото и видео: Piter.TV