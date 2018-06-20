На Блохина установили пианино для всех желающих

Рядом с инструментом стоит табличка "На мне можно играть". Прохожие предложением активно пользуются.

В Петербурге на улице Блохина появилось общественное пианино. Располагается оно рядом со сквером Виктора Цоя. Музицировать на инструменте может любой желающий.

Рядом с пианино установлены таблички, которые гласят "На мне можно играть", "берегите меня". Отметим, что петербуржцы предложением активно пользуются и с удовольствием играют на инструменте.

Однако небольшое ограничение все же есть - музицировать следует с девяти утра до девяти вечера, чтобы не мешать жителям окрестных домов. К слову, хозяин сообщил, что играть на пианино петербуржцам осталось не долго, ведь скоро он заберет инструмент домой.

Фото: Instagram/bostan555