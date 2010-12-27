Петербуржец с отверткой пытался ограбить цветочный магазин. Продавщица победила

Мужчина намеревался выкрасть букет цветов.

В минувшую среду, 9 октября, в Выборгском районе полиция задержала мужчину, который пытался выкрасть из цветочного магазина букет. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу.

Инцидент произошел на улице Композиторов, 9. Злоумышленник вооружился отверткой и пригрозил продавцу. Однако. женщина не испугалась и дала преступнику отпор. Грабитель ушел ни с чем.

Позже правоохранители задержали 41-летнего петербуржцы, который совершил неудачный налет на цветочный магазин.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщали о том, что в центре Петербурга задержали пьяного таксиста без прав.

Фото:pixabay