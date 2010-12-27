Петербуржец решил заплатить за пиво из перцового баллона. Безработного задержали

В минувшую пятницу, 27 сентября, в полицию обратилась 48-летняя женщина, работающая продавцом-кассиром. Она рассказала, что днем в сетевой магазин на проспекте Энгельса пришел неизвестный мужчина, который распылил перцовый баллон прямо ей в лицо. После этого он похитил с полки банку пива и скрылся.
Мужчину, не пожелавшего заплатить за товар традиционным способом, полиция задержала у дома №9 по Дрезденской улице. Им оказался 45-летний безработный.
Ранее мы опубликовали видео ДТП: на трассе "Кола" пешеход попал под колеса автомобиля. За рулем Kia была 27-летняя девушка.
Фото: Piter.TV
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