Петербуржец решил заплатить за пиво из перцового баллона. Безработного задержали

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по 162-й статье УК РФ (разбой).

В минувшую пятницу, 27 сентября, в полицию обратилась 48-летняя женщина, работающая продавцом-кассиром. Она рассказала, что днем в сетевой магазин на проспекте Энгельса пришел неизвестный мужчина, который распылил перцовый баллон прямо ей в лицо. После этого он похитил с полки банку пива и скрылся.

Мужчину, не пожелавшего заплатить за товар традиционным способом, полиция задержала у дома №9 по Дрезденской улице. Им оказался 45-летний безработный.

Ранее мы опубликовали видео ДТП: на трассе "Кола" пешеход попал под колеса автомобиля. За рулем Kia была 27-летняя девушка.

Фото: Piter.TV