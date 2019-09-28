На трассе "Кола" пешеход попал под колеса автомобиля: видео

По факту происшествия проводится проверка.

Как сообщили Piter.TV в дорожной полиции, авария произошла в шестом часу утра на 21-м километре трассы "Кола" во Всеволожском районе Ленобласти. Подробности ДТП таковы: по дороге двигался автомобиль марки KIA с 27-летней девушкой за рулем. Внезапно перед машиной появился 20-летний пешеход, выбежавший на дорогу. Столкновения избежать не удалось и автомобиль наехал на молодого человека.

Видеозапись ДТП оказалась в распоряжении Piter.TV.

В результате аварии пешеход был госпитализирован в больницу во Всеволожске.

Ранее мы сообщили о том, как на "Ленинском проспекте" неизвестные напали на мужчину. Как сообщили в ГУ МВД, в настоящее время полицией проводится проверка по данному происшествию. Изучаются записи с камер видеонаблюдения. На данный момент, каких-либо заявлений или телефонограмм из медучреждений в полицию по данному факту не поступало.

Видео: отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти