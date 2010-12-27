Неизвестные напали на мужчину на станции метро "Ленинский проспект"

Пострадавший получил травму головы.

В пятницу, 27 сентября, на станции метро "Ленинский проспект" группа молодых людей напала на мужчину и избила его. Пострадавший получил серьезные травмы. Сообщение об этом появилось в Telegram-канале "Мегаполис Санкт-Петербург".

По данным очевидцев, мужчина находился в нетрезвом состоянии, но не проявлял агрессии. Около 10 человек ударили петербуржца по голове. Он утверждает, что его били руками и ногами.

На место происшествия вскоре прибыли сотрудники правоохранительных органов. У мужчины рассечена голова и появилась гематома.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в аварии на ЗСД пострадала актриса Елена Терновая.

Фото: "Мегапоис Санкт-Петербург" / Telegram