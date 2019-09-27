В аварии на ЗСД пострадала актриса Елена Терновая

Женщина вместе с мужем оказалась зажата в разбитой иномарке.

Днем 27 сентября на Западном скоростном диаметре (ЗСД) произошла серьезная авария, в которой пострадала заслуженная артистка России Елена Терновая. Об этом сообщает отдел пропаганды УГИБДД Петербурга и области.

Женщину вместе с мужем зажало в оранжевом Hyundai Solaris. Спасателям пришлось вырезать людей из машины. Уточняется, что Терновую увезли в больницу с ушибом и сотрясением мозга. Муж артистки пострадал еще больше. С места аварии его забрал вертолет экстренных служб. У мужчины диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ушиб грудной клетки и позвоночника.

По предварительным данным, водитель оранжевого Hyundai Solaris перепутал поворот на съезд и решил через все ряды уйти налево. В это время в иномарку врезалось такси.

Заслуженная артистка России Елена Терновая родилась в Одессе в 1961 году. Знакома зрителям по ролям в сериалах "Улицы разбитых фонарей", "Тайны следствия" и др. Известна как актриса дубляжа. Вечером 27 сентября Терновая должна была выступать на сцене театра "Мюзик-Холл" в постановке "Опасные связи".

Фото: ВКонтакте / Дорожный инспектор. Санкт-Петербург.

идео: Piter.TV