  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 13:32
129
nastya960
Код вставки плеера

Спасатели вырезают водителя из автомобиля после аварии на ЗСД

0 0

По неподтвержденной информации, среди пострадавших – заслуженная артистка России Елена Терновая. 

В социальных сетях очевидцы сообщили о серьезном ДТП с участием такси на ЗСД. В одной из машин зажало женщину. 

Судя по всему на рыжем Хундае проехали съезд, который слева  а не справа, как обычно и решили через все ряды налево уйти и попали под такси.

очевидец (пунктуация и орфография автора)

В оранжевом Solaris зажало  водителя (женщину). На месте работают спасатели. По неподтвержденной информации, среди пострадавших – заслуженная артистка России Елена Терновая. Солистка театра "Зазеркалье" (Санкт-Петербург).

Ранее в Ленобласти перевернулся грузовик.

Видео: ВК/ ДТП и ЧП

Теги: solaris, авария с такси, зсд
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии