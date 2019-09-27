Спасатели вырезают водителя из автомобиля после аварии на ЗСД

По неподтвержденной информации, среди пострадавших – заслуженная артистка России Елена Терновая.

В социальных сетях очевидцы сообщили о серьезном ДТП с участием такси на ЗСД. В одной из машин зажало женщину.

Судя по всему на рыжем Хундае проехали съезд, который слева а не справа, как обычно и решили через все ряды налево уйти и попали под такси. очевидец (пунктуация и орфография автора)

В оранжевом Solaris зажало водителя (женщину). На месте работают спасатели. По неподтвержденной информации, среди пострадавших – заслуженная артистка России Елена Терновая. Солистка театра "Зазеркалье" (Санкт-Петербург).

Ранее в Ленобласти перевернулся грузовик.

Видео: ВК/ ДТП и ЧП