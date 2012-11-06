Петербуржец рассказал, что происходит в Адлере

Как отметил петербуржец, несмотря на затопленные улицы и паркинги, не всё так страшно.

Житель Петербурга Павел прибыл в Адлер два дня назад на отдых, однако до сих пор не попал на пляж из-за погодных условий. Он рассказал "Петербургскому дневнику", как сейчас обстановка на юге.

В Адлере не переставая идет дождь, ветер очень сильный, на море большие волны, поэтому пляжи закрыты. Желающих лезть в воду в такую погоду тоже нет. Сегодня закрыт даже бассейн в нашем отеле. Павел

Однако, как отметил петербуржец, несмотря на затопленные улицы и паркинги, не всё так страшно. При этом, турист из Петербурга не планирует переносить отпуск и хочет 14 июля перебраться в Сочи.

Ранее мэр Сочи Алексей Копайгородский сообщил, что из-за залповых ливней пострадало более 200 домовладений, а около 240 горожан находятся в пунктах временного размещения.

Фото: Павел Норкин