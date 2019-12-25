Петербуржец отделался штрафом за струю из перцового баллончика в лицо полицейскому

Страж порядка требовал пройти с ним в отдел.

Приморский районный суд Петербурга оштрафовал горожанина Романа Мясникова на 100 тысяч рублей. Как рассказали в объединенной пресс-службе городских судов, мужчину признали виновным в применении насилия в отношении представителя власти.

Установлено, что в первом часу ночи 17 октября Мясников находился на проспекте Испытателей в нетрезвом виде. Страж порядка требовал проследовать с ним в отдел, чтобы составить административный протокол, но мужчина засопротивлялся. Мясников достал из кармана куртки перцовый баллончик и распылил жидкость прямо в лицо полицейскому.

В суде Мясников вину признал, в содеянном раскаялся.

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Фото: Piter.TV