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Петербуржец отделался штрафом за струю из перцового баллончика в лицо полицейскому
Сегодня, 12:05
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himif

Петербуржец отделался штрафом за струю из перцового баллончика в лицо полицейскому

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Страж порядка требовал пройти с ним в отдел.

Приморский районный суд Петербурга оштрафовал горожанина Романа Мясникова на 100 тысяч рублей. Как рассказали в объединенной пресс-службе городских судов, мужчину признали виновным в применении насилия в отношении представителя власти.

Установлено, что в первом часу ночи 17 октября Мясников находился на проспекте Испытателей в нетрезвом виде. Страж порядка требовал проследовать с ним в отдел, чтобы составить административный протокол, но мужчина засопротивлялся. Мясников достал из кармана куртки перцовый баллончик и распылил жидкость прямо в лицо полицейскому.

В суде Мясников вину признал, в содеянном раскаялся.

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Фото: Piter.TV

Теги: перцовый баллончик, полицейский, штраф
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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