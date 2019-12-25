Петербуржец выставил на "Авито" картину из гречки за 690 миллионов рублей

Свое творение мужчина назвал "Гречневым квадратом".

На сайте объявлений "Авито" 2 июня появилось любопытное предложение для петербуржцев: городской художник Алексей Шабалин выставил на продажу свою картину из гречки. Творение мужчина оценил в 690 миллионов рублей.

Современный, актуальный взгляд на "черный квадрат" Малевича сквозь призму времени. Картина выполнена из гречневой крупы. Работа скрывает в себе тайное послание, которое получится раскрыть лишь при тщательном рассмотрении. говорится в описании к картине

Шабалин добавил, что "Гречневый квадрат" претендует на место рядом со знаменитым оригиналом в Третьяковской галерее: туда уже направлена соответствующая заявка.

Судя по профилю петербуржца на сайте, ранее он выставлял на продажу "гречневого" Ивана Урганта, картины "Спасибо" и "4 км достоинства", созданные с помощью GPS-навигатора и прогулок, а также картину "Коронавирус", за которую художник просил 10 миллионов рублей.

"Вы меня просто разочаровываете": работы Покраса Лампаса украли спустя полчаса.

Фото: Авито