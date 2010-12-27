Петербуржец продает макет Казанского собора из фильма "18-14"

Товар обойдется желающим в 2,5 млн рублей.

Если в домашнем интерьере не хватает одной привлекающей внимание детали, можно подумать о предложении одного петербуржца, которое он выставил на сайт объявлений "Avito". Некий Михаил предлагает к продаже макет Казанского собора с несколькими близлежащими домами по Невском проспекту. Недорого – за 2,5 миллиона рублей.

Отмечается, что мини-собор умещается на бильярдном столе, а самая верхняя точка – метр в высоту. Все пропорции соблюдены. Мужчина утверждает, что макет некогда был героем фильма "18-14" о серии загадочных убийств в Царском Селе и прекрасно сохранился с того времени. Фильм снимали 12 лет назад.

Объявление появилось на сайте 21 октября. Желающих приобрести копию петербургского памятника архитектуры пока, видимо, не нашлось.

Ранее мы писали про любителя взбитых сливок, который пытался провезти 45 кг товара из Эстонии в Петербург.

Фото: скрин с сайта объявлений "Avito"