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Любитель взбитых сливок пытался провезти 45 кг товара из Эстонии в Петербург
Сегодня, 16:56
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IRINA_CHALKINA

Любитель взбитых сливок пытался провезти 45 кг товара из Эстонии в Петербург

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Мужчину задержали на границе.

В четверг, 7 ноября, стало известно о том, что на Кингисеппской таможне задержали петербуржца, который пытался провезти в город взбитые сливки. Об этом сообщает Северо-Западное таможенное управление.

Мужчина уверял, что декларировать ему нечего. Однако сотрудники таможни обнаружили в его машине 45 кг сливок. Горожанин заявил, что товар он везет для личного пользования. Отмечается, что в таком случае горожанин может переправить через границу всего 5 кг сливок.

Мужчине выписали сразу два штрафа. 

Ранее мы сообщали о том, что петербургский ККИ выселил кальянную и курсы иностранных языков.

Фото:pixabay

 

 

Теги: новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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