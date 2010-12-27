Любитель взбитых сливок пытался провезти 45 кг товара из Эстонии в Петербург

Мужчину задержали на границе.

В четверг, 7 ноября, стало известно о том, что на Кингисеппской таможне задержали петербуржца, который пытался провезти в город взбитые сливки. Об этом сообщает Северо-Западное таможенное управление.

Мужчина уверял, что декларировать ему нечего. Однако сотрудники таможни обнаружили в его машине 45 кг сливок. Горожанин заявил, что товар он везет для личного пользования. Отмечается, что в таком случае горожанин может переправить через границу всего 5 кг сливок.

Мужчине выписали сразу два штрафа.

Ранее мы сообщали о том, что петербургский ККИ выселил кальянную и курсы иностранных языков.

Фото:pixabay