В ходе рейда из помещения площадью 40 квадратных метров.

В четверг, 7 ноября, петербургский ККИ выселил кальянную и курсы иностранных языков. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе рейда из помещения площадью 40 квадратных метров на Лиговском проспекте.

"В ходе обследования было установлено, что помещение площадью более 40 кв. метров расположено на цокольном этаже жилого дома. В данном помещении без правоустанавливающих документов размещен пункт общественного питания. Ранее данный объект нежилого фонда являлся предметом договора с ООО "Актония", в 2010 году договор был расторгнут, в настоящее время помещение используется неустановленными лицами", —сказано в сообщении.

Также сотрудники ведомства ликвидировали незаконные курсы иностранных языков на Гороховой улице. Отмечается, что дом является объектом культурного наследия.

Ранее мы сообщали о том, что в Пушкине ликвидировали дачные участки. На их месте появится спорткомплекс.

Фото:ККИ