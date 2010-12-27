Сотрудники ККИ освободили более 22 тысяч квадратных метров земли.

В среду, 6 ноября, в Пушкине ликвидировали дачные участки. На их месте появится спорткомплекс. Об этом сообщает пресс-служба комитета по контролю за имуществом.

Участок находился на юго-восточнее дома № 13 "Б" на Гусарской улице. Как оказалось, ушлые дачники заняли его незаконно. ККИ заранее предупредили их, что участок необходимо освободить, однако "владельцы" проигнорировали его. В итоге специалисты разобрали все постройки. На участке располагались садовые участки с хозяйственными строениями, бытовками, вагончиками, сараями и одноэтажными домиками . К омитета по контролю за имуществом освободил 22 тысячи квадратных метра.

На месте экс-дачного участка появится новый спорткомплекс с бассейном и ледовым катком.

Ранее мы сообщали о том, что полицию могут обязать предоставлять властям информацию о нарушителях.

Фото:пресс-служба комитета по контролю за имуществом