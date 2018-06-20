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Петербуржец продает марку с автографом Путина за 380 тысяч рублей
Сегодня, 12:19
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nastya960

Петербуржец продает марку с автографом Путина за 380 тысяч рублей

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Срок действия объявления истекает 25 апреля.

Петербуржец продает на сайте бесплатных объявлений коллекционную именную марку Путина с его автографов. Владелец просит за эту вещь 380 тысяч рублей.

В описании указано, что таких марок в России было выпущено всего 300 штук. В каталоге она выйдет в первом квартале текущего года. Срок действия объявления истекает 25 апреля. Данным объявлением заинтересовались 475 человек, трое из них добавили лот в папку "избранное". 

Данный пользователь на данном сайте выставил уже 102 различных предмета: это и телефоны, и пазлы, и одежда, и даже унитаз.

Ранее петербурженка продает рубль 1898 года за 115 тысяч рублей.
Фото: сайт объявлений 

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Теги: автограф, марка, путин
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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