Петербуржец продает марку с автографом Путина за 380 тысяч рублей

Срок действия объявления истекает 25 апреля.

Петербуржец продает на сайте бесплатных объявлений коллекционную именную марку Путина с его автографов. Владелец просит за эту вещь 380 тысяч рублей.

В описании указано, что таких марок в России было выпущено всего 300 штук. В каталоге она выйдет в первом квартале текущего года. Срок действия объявления истекает 25 апреля. Данным объявлением заинтересовались 475 человек, трое из них добавили лот в папку "избранное".

Данный пользователь на данном сайте выставил уже 102 различных предмета: это и телефоны, и пазлы, и одежда, и даже унитаз.

Ранее петербурженка продает рубль 1898 года за 115 тысяч рублей.

Фото: сайт объявлений