Петербурженка продает рубль 1898 года за 115 тысяч рублей

Продавец утверждает, что эта купюра пережила несколько веков и готова на любые проверки подлинности.

Петербурженка продает через сайт бесплатных объявлений купюру XIX века номиналом один рубль. За такую редко банкноту девушка просит 115 тысяч рублей. Об этом стало известно из объявления, опубликованного на сайте "Юла".

Предложение было опубликовано еще в конце марта.

В идеальном состоянии, целые углы! Без затертостей, грязи! Не мятая, не склеена! Краски не выцвели! Это важно! Иришка И.

Продавец утверждает, что эта купюра пережила несколько веков и готова на любые проверки подлинности.

Ранее на Piter.TV: Петербуржец продает коллекцию из 17 тысяч пробок за 590 тысяч рублей.

Фото: Юла