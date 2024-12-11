За аферу с продажей фальшивых монет в Омске полицией задержаны два брата из Челябинской области

Полиция арестовала двух братьев, которые обманули мужчину на 386 тысяч рублей.

За мошенническую схему с продажей фальшивых монет на территории Омской области российскими правоохранительными органами задержаны два брата из Челябинской области. Соответствующая информация опубликована региональным управлением МВД через социальные сети. Оперативники объяснили, что с заявлением об афере обратился 60-летний директор компании по изготовлению изделий из камня. Местный житель рассказал, что на парковке торгового центра на проспекте Карла Маркса к нему подошли двое мужчин в рабочей одежде. Неизвестные представились иностранными гражданами. Они заметили, что у них нет денег на обратный билет домой. Затем сообщники предложили мужчине приобрести старинные монеты, якобы найденные ими во время строительных работ в заброшенной церкви. По словам криминальных дельцов, стоимость одной монеты составляла три тысячи рублей.

Потерпевший приобрёл 129 денежных единиц за 258 тысяч рублей наличными, а также дополнительно в счет оплаты за антиквариат оформил на себя смартфон последней модели в рассрочку, который передал незнакомцам. пресс-служба МВД РФ

Далее мужчина отнёс монеты к антиквару, однако специалист определил, что денежные средства лишены какой-либо исторической ценности. Общая сумма материального ущерба, причинённого заявителю, составила 386 тысяч рублей. Полиция задержала подозревамых в преступлении на одной из улиц Октябрьского административного округа города города Омска. Ими оказались жители города Троицка Челябинской области. Речь идет о родных братьсях, которым 29 и 33 лет. Старший из них ранее уже привлекался к уголовной ответственности за хранение наркотических веществ и грабёж. При осмотре автомобиля злоумышленников сотрудники правопорядка изъяли ещё 728 монет. игуранты расследования прибыли в регион ради обмана доверчивых граждан. Монеты они приобрели по 100 рублей за штуку через Интернет. Сейчас в полиции ведется уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ. Фигуранты находятся под стражей.

Петербуржцев предупредили о мошеннических схемах накануне 14 февраля.

Фото и видео: МВД Медиа