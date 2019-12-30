  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В канун Нового года петербуржец пытался пронесли в колонию наркотики в банках из-под майонеза
Сегодня, 11:43
113
IRINA_CHALKINA

В канун Нового года петербуржец пытался пронесли в колонию наркотики в банках из-под майонеза

0 0

После экспертизы выяснилось, что это вещество является амфетамином.

В среду, 15 января, стало известно о том, что в канун Нового года петербуржец пытался пронесли в колонию наркотики в банках из-под майонеза. Об этом сообщает пресс-служба УФСИН России по Петербургу и Ленобласти.

Как оказалось, мужчина сделал двойное дно в банках из-под майонеза и спрятал там белый порошок. Позже эксперты выяснят, что это был амфетамин. Петербуржец намеревался передать его в в исправительную колонию № 4 в посёлке Форносово Ленинградской области.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге осудили аферисток из "собеса", обокравших на миллион бабушку.

Фото:пресс-служба УФСИН России по Петербургу и Ленобласти.

Теги: новости спб, общество, происшествия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии