Подсудимые согласились с обвинениями.

В среду, 15 января, стало известно о том, что в Петербурге осудили аферисток из "собеса", обокравших на миллион бабушку. Об этом сообщает пресс-служба городской прокуратуры.

Как оказалось, осенью 2019 года женщины, представившись сотрудниками "Собеса" проникли в квартиру пожилой петербурженки. Одна из аферисток отвлекала наивную бабушку, а другая искала в квартире деньги. В итоге злоумышленницы обокрали пенсионерку на миллион рублей.

Женщины признали свою вину. Суд приговорил их к лишению свободы сроком на два с половиной года каждой и взыскал штраф в размере 450 тысяч.

Ранее мы сообщали о том, что петербуржца, порубившего брокеров топором, осудили и отпустили домой.

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