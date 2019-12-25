Прокуратура помогает петербуржцу вернуть деньги, потраченные на покупку бесплатного медикамента

В аптеке отсутствовал жизненно необходимый препарат, поэтому спустя время мужчине пришлось его купить.

Прокуратура Калининского района провела проверку в одной из городских аптек после обращения петербуржца, сообщили в пресс-службе ведомства. Причина скрывалась в бесплатном медикаменте.

Как выяснилось, осенью прошлого года мужчина пришел в аптеку с рецептом на получение жизненно необходимого ежедневного препарата, который выдавался на бесплатной основе. Однако в сети это лекарство отсутствовало, поэтому рецепт поставили на отсроченное обслуживание. В течение 10 дней мужчина так и не получил препарат, поэтому был вынужден купить тот же самый медикамент за 57 тысяч рублей.

Прокуратура обратилась в суд с требованием взыскать с комздрава расходы петербуржца.

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