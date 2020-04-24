Ученые Петербурга исследуют пептид-"блокировщик" коронавируса

С его помощью, возможно, удастся создать лекарство.

Весь мир сейчас пытается остановить коронавирус. Ведутся разработки вакцин, тестирование новых лекарств. Ольга Рогачева, биохимик СПбГУ, рассказала о новом пептиде, который может помочь забыть о COVID-19. Об этом сообщил 78.ru.

Ещё 20 марта ученые Лаборатории биомолекулярного ядерного магнитного резонанса и СПбГУ начали изучать пептид, который потенциально может заблокировать коронавирус. В таком случае вирус уже не сможет проникать в клетки организма человека.

Если исследование окажется удачным, то ученые смогут разработать лекарство от коронавируса, которое сможет оказать сопротивление даже новым штаммам.

На поверхности клетки человека есть "замок". Вирус проникает в организм человека с помощью некого "ключа", которым обладает. "Шипы" коронавируса и являются такими "ключами".

Как только белки вируса и человека провзаимодействовали, вирусная частица, грубо говоря, поглощается клеткой и начинает реплицироваться внутри нее. Ольга Рогачева

Ученые США предложили взять фрагмент этого белка, который мог бы связаться с вирусным белком, и таким образом предотвратить его связывание с настоящим белком на поверхности клетки. То есть предлагается создать своего рода обманку. Ученые Петербурга и изучают возможность создания обманки для вируса.

Ольга Рогачева добавила, что исследования проводятся удаленно. И в настоящий момент ученые моделируют связь нового пептида с вирусным белком. Если ученым удастся доказать, что новый пептид подходит к белку вируса, словно "ключ" к "замку", то к следующим испытаниям уже приступят другие люди.

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