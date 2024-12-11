У него образовалась задолженность в размере более 440 тысяч рублей.

Петербуржец предстанет перед судом за долги по алиментам. Он обвиняется по ч. 1 ст. 157 УК РФ (неуплата родителем без уважительных причин в нарушение решения суда средств на содержание несовершеннолетних детей). Об этом рассказала прокуратура Петродворцового района.

По версии следствия, обвиняемый, являясь отцом 6-летней девочки, будучи привлеченным к административной ответственности за неуплату алиментов, не погасил имевшийся долг. В результате у него образовалась задолженность в размере более 440 тысяч рублей.

Уголовное дело направлено в Петродворцовый районный суд для рассмотрения по существу.

В прошлом году петербуржцы выплатили миллиарды долгов благодаря ограничениям на выезд за рубеж.

Фото: Piter.tv