Петербуржцы выплатили миллиарды долгов благодаря ограничениям на выезд за рубеж

Главное управление ФССП РФ по Петербургу рекомендует гражданам проверить наличие долгов на официальном сайте ФССП или в личном кабинете на портале Госуслуг.

В 2024 году судебные приставы Санкт-Петербурга взыскали почти 3,5 млрд рублей задолженностей, активно применяя ограничения на выезд за границу. Мера доказала свою эффективность: за 11 месяцев 280 неплательщиков алиментов выплатили почти 30,5 млн рублей. Всего под ограничением на выезд находятся более 220 тысяч должников, из которых 8 тысяч — алиментщики.

Главное управление ФССП РФ по Петербургу рекомендует гражданам проверить наличие долгов на официальном сайте ФССП или в личном кабинете на портале Госуслуг. Особое внимание следует уделить задолженностям перед новогодними праздниками.

Напомним, что ограничение на выезд применяется, если сумма долга превышает 30 тысяч рублей. Для алиментщиков, должников по штрафам и в других случаях лимит составляет 10 тысяч рублей.

Сервис "Ход снятия ограничения выезда из России" на портале Госуслуг позволяет проверить статус выездного ограничения и оперативно принять меры для его снятия.

Ранее стало известно, что в Петербурге взыскано 23 миллиона рублей штрафов за пьяное вождение.

Фото: ФССП РФ по Петербургу