В Петербурге взыскано 23 миллиона рублей штрафов за пьяное вождение

Нарушители лишаются прав на срок до двух лет и обязаны заплатить 30 тысяч рублей.

С начала 2024 года судебные приставы Санкт-Петербурга возбудили 1280 производств по взысканию штрафов за управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения и отказ от медицинского освидетельствования. Нарушения, предусмотренные статьями 12.8 и 12.26 КоАП РФ, принесли в городской бюджет более 23 миллионов рублей.

Наибольшее количество правонарушителей выявлено в Красносельском, Фрунзенском и Выборгском районах. Более половины дел завершено фактическим исполнением — оплачены 774 штрафа.

Нарушители лишаются прав на срок до двух лет и обязаны заплатить 30 тысяч рублей.

Ранее гипермаркет выплатил петербурженке более 120 тыс. рублей после травмы руки.

Фото: ФССП по СПб