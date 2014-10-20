Петербуржец предложил переименовать трассу "Кола" в "Квас"

По мнению мужчины, дорогам, улицам и проспектам нужно дать патриотические названия.

Петербургский водитель предложил переименовать федеральную трассу "Кола". По мнению горожанина, топонимическая комиссия может найти более патриотическое название. Он выступил с инициативой назвать автодорогу словом "Квас". Об этом горожанин написал в группе "Ладожская рулит/Красногвардейский район" в социальной сети "ВКонтакте".

Я автомобилист со стажем и постоянно езжу на дальние расстояния по работе. И постоянно перед глазами у меня мелькает эта "Кола". Какое вообще отношение американская отрава имеет к нашей федеральной трассе? По-моему, давно уже пора сменить все эти названия на правильные, то есть русские. Хоть квас! Анонимный автор, "Ладожская рулит/Красногвардейский район"

Комментаторы не поддержали активиста. Многие напомнили, что название дороги не связано с напитком.

Это название города на Кольском полуострове и еще, по-моему, там река с таким же названием. Комментатор, "Ладожская рулит/Красногвардейский район"

Ранее на Piter.tv: из-за матча за Суперкубок России станция метро "Зенит" будет закрыта 9 июля в определенные часы.

Фото: Росавтодор