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Петербуржец предложил переименовать трассу "Кола" в "Квас"
Сегодня, 17:01
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Петербуржец предложил переименовать трассу "Кола" в "Квас"

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По мнению мужчины, дорогам, улицам и проспектам нужно дать патриотические названия.

Петербургский водитель предложил переименовать федеральную трассу "Кола". По мнению горожанина, топонимическая комиссия может найти более патриотическое название. Он выступил с инициативой назвать автодорогу словом "Квас". Об этом горожанин написал в группе "Ладожская рулит/Красногвардейский район" в социальной сети "ВКонтакте". 

Я автомобилист со стажем и постоянно езжу на дальние расстояния по работе. И постоянно перед глазами у меня мелькает эта "Кола". Какое вообще отношение американская отрава имеет к нашей федеральной трассе? По-моему, давно уже пора сменить все эти названия на правильные, то есть русские. Хоть квас!

Анонимный автор, "Ладожская рулит/Красногвардейский район"

Комментаторы не поддержали активиста. Многие напомнили, что название дороги не связано с напитком. 

Это название города на Кольском полуострове и еще, по-моему, там река с таким же названием.

Комментатор, "Ладожская рулит/Красногвардейский район"

Ранее на Piter.tv: из-за матча за Суперкубок России станция метро "Зенит" будет закрыта 9 июля в определенные часы.

Фото: Росавтодор

Теги: автомобилист, нейминг, новое название, топонимическая комиссия, трасса квас, трасса кола
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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