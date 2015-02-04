Петербуржец, пострадавший от "Бустера" на "Диво-острове", пришёл в сознание

Стало известно, что 22-летний петербуржец, пострадавший от аттракциона "Бустер" на "Диво-острове", пришёл в сознание. Об этом в четверг, 10 июня, сообщает "Фонтанка". Врачи лечат пострадавшего медицинскими препаратами. Также медики назначили больному лечебный массаж.
Напомним, происшествие произошло 6 июня. Мужчина зашёл за ограждение работающего аттракциона "Бустер", сооружение откинуло его на ступеньки. Работник "Диво-острова" получил открытую черепно-мозговую травму. В парк оперативно приехала карета скорой помощи. У пострадавшего диагностировали черепно-мозговую травму.
Ранее мы писали, что Следком проводит доследственную проверку по факту травмирования работника "Диво острова". По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.
Фото: Piter.tv
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все