Мужчина выстрелил из травматического пистолета в оппонента.

Уличный конфликт на улице Брянцева закончился стрельбой – мужчина выстрелил из травматического пистолета в оппонента. Об этом 14 октября Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

Вечером 13 октября в полицию поступило сообщение от скорой, что в квартире дома №13/1 по улице Брянцева у 47-летнего безработного мужчины при себе огнестрельное оружие. Выяснилось, что конфликт произошел в 20:30 у 6-й парадной дома №13. В ходе него мужчина выстрелил в 42-летнего безработного оппонента из травматического пистолета.

Спустя 10 минут после инцидента полиция задержала злоумышленника и доставила в 17-й отдел полиции. Мужчину привлекли к административной ответственности за мелкое хулиганство (ст. 20.1КоАП РФ). Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В удовлетворительном состоянии пострадавшего направили в городскую больницу №3. Мужчину госпитализировали с огнестрельным слепым ранением мягких тканей средней трети левого бедра.

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Видео: Piter.tv