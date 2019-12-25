Петербуржец после расставания попытался угнать служебную машину

Одному из рабочих удалось не только зацепиться за дверь, но и вытолкнуть из машины петербуржца.

В ночь на 6 августа на Комендантском проспекте в Петербурге молодой человек попытался угнать служебную машину LADA Largus. Об этом сообщили в АН "Оперативное прикрытие".

На Комендантский проспект к дому 34 ночью на автомобиле приехали двое сотрудников для обслуживания рекламной конструкции. В тот момент, когда они работали, один из сотрудников монтажный фирмы заметил, что к ним в машину проник неизвестный. Затем 26-летний угонщик завел автомобиль и начал уезжать. Одному из рабочих удалось не только зацепиться за дверь, но и вытолкнуть из машины петербуржца.

Выяснилось, что задержанный молодой человек после расставания хотел угнать автомобиль, чтобы совершить самоубийство. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

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Фото: Pixabay