Суд наказал мужчину, который выбил стекла павильона на остановке у Балтийского вокзала

Петербуржцу назначили исправительные работы.

Ленинский районный суд назначил наказанию Виталию Иванову, который разбил стекла на остановке общественного транспорта у Балтийского вокзала. Об этом 2 августа сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Мужчину признали виновным по статье "Хулиганство". Вечером 2-го апреля 2021-го года он не менее трех раз нанес удары по стеклу павильона. Иванов находился в нетрезвом состоянии. В итоге 4 стекла оказались выбиты. Сумму ущерба ООО "Реклама-Центр" оценили в 28 тысяч рублей.

Хулиган признал свою вину и раскаялся в содеянном. В течение 6 месяцев ему придется участвовать в исправительных работах и отдавать в доход государства каждый месяц 5% своей зарплаты. Также взыскана сумма нанесенного ущерба.

Фото носит иллюстративный характер. Источник: Piter.TV