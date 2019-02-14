Житель Петербурга сделал предложение руки и сердца в окружении ангелов с золотыми крыльями

Оригинальный флешмоб попал на видео.

Днем 14 февраля в Александровском саду жители Петербурга могли заметить около 20 ангелов с золотыми крыльями. По сведениям издания "Петербургский дневник", театральное представление устроил молодой человек для того, чтобы сделать оригинальное предложение руки и сердца своей любимой.

Флешмоб оказался красочным. Мужчина вместе с девушкой прошел по "Аллее ангелов любви" , а затем возле фонтана сделал ей предложение. В День всех влюбленных девушка ответила заветное "Да".

Ранее мы писали, что петербуржец погиб во Вьетнаме, пытаясь спасти тонущего земляка.

Видео: YouTube / Петербургский Дневник