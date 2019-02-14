Петербуржец погиб во Вьетнаме, пытаясь спасти тонущего земляка

У мужчины осталась жена и трое детей.

Во Вьетнаме погиб житель Петербурга, который пытался спасти земляка из воды. По словам друзей погибшего, семья Гриценко уже собиралась уходить с пляжа, как услышала крики тонувшего в море пожилого человека. Об этом сообщает 78.ru.

Мужчина вместе с женой бросился на помощь. Когда супруга поняла, что сил больше нет, она вернулась на берег. На суше женщина стала звать на помощь, однако спасателей на пляже не было.

На записи, которая появилась в интернете, видно, как люди пытаются спасти двух мужчин. Они делают им искусственное дыхание и массаж сердца. В итоге оба скончались. У жителя Петербурга осталось трое детей. В настоящее время решается вопрос о доставке тела на родину.

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Видео: YouTube / video hpt