Загадочная смерть петербуржца в парадной заинтересовала медиков и правоохранителей

Труп направлен в морг на экспертизу.

Загадочная смерть петербуржца в парадной дома №8 на улице Тарасова привлекла внимание медиков и правоохранителей. Труп нашли 13 ноября рядом с чердаком. Почему скончался мужчина, до сих пор неизвестно. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Сотрудники полиции пока не установили личность погибшего петербуржца. В настоящий момент тело направлено в морг для выяснения причины смерти. Ведется расследование.

Ранее мы писали, что на детской площадке Адмиралтейского района нашли труп женщины с мишкой.

Фото: pixabay.com