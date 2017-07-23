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Загадочная смерть петербуржца в парадной заинтересовала медиков и правоохранителей
Сегодня, 11:01
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Alena_Zinovieva
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Загадочная смерть петербуржца в парадной заинтересовала медиков и правоохранителей

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Труп направлен в морг на экспертизу.

Загадочная смерть петербуржца в парадной дома №8 на улице Тарасова привлекла внимание медиков и правоохранителей. Труп нашли 13 ноября рядом с чердаком. Почему скончался мужчина, до сих пор неизвестно. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Сотрудники полиции пока не установили личность погибшего петербуржца. В настоящий момент тело направлено в морг для выяснения причины смерти. Ведется расследование.

Ранее мы писали, что на детской площадке Адмиралтейского района нашли труп женщины с мишкой.

Фото: pixabay.com

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Теги: нашли тело , погиб петербуржец , смерть в парадной
Категории: Лента новостей Новости СПб Происшествия

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