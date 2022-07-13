Петербуржец 1,5 года проведет в колонии строгого режима за кражу велосипеда

Прокуратура Колпинского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении петербуржца Николая Савельева. Он признан судом виновным в краже велосипеда. Об этом сообщила пресс-служба городской прокуратуры.
Суд установил, что ночью в апреле 2022 года мужчина перерезал трос-замок и похитил велосипед из подъезда жилого дома. Сумма ущерба составила более 10 тысяч рублей.
Петербуржцу назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год и 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.
Ранее на Космонавтов неизвестный украл водку и ударил продавца.
Видео: Telegram / Прокуратура Санкт-Петербурга
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