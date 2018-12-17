Воспламенились пары растворителя.

В Калининском районе 34-летний петербуржец получил серьезные ожоги во время ремонта в ванной комнате. Об этом сообщают городские СМИ со ссылкой на правоохранительные органы.

Мужчина был доставлен в НИИ скорой помощи вечером 24 марта из квартиры дома №9 по улице Ушинского. Выяснилось, что пострадавший делал ремонт в ванной комнате и по непонятным причинам воспламенились пары растворителя.

Теперь мужчина находится в больнице в состоянии средней степени тяжести. Детали происшествия выясняют полицейские.

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Фото: Piter.TV