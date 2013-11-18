Петербуржец получил срок за покупку пианино фальшивыми купюрами

В пятницу, 24 декабря, стало известно, что петербуржца приговорили к 1,5 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Мужчину обвиняют в хранении и использовании поддельных купюр.
Как рассказали в городской прокуратуре, 32-летний подсудимый использовал 4 купюры номиналом 5 тысяч рублей при покупке цифрового пианино.
В результате суд признал его виновным.
Ранее в Петербурге предприниматель похитил почти 200 млн и получил условный срок. Предприниматель признал вину, с ним было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве.
Фото: pixabay
Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все
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Заранее большое человеческое спасибо.