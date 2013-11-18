Петербуржец получил срок за покупку пианино фальшивыми купюрами

Подсудимый использовал 4 купюры номиналом 5 тысяч рублей при покупке цифрового пианино.

В пятницу, 24 декабря, стало известно, что петербуржца приговорили к 1,5 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Мужчину обвиняют в хранении и использовании поддельных купюр.

Как рассказали в городской прокуратуре, 32-летний подсудимый использовал 4 купюры номиналом 5 тысяч рублей при покупке цифрового пианино.

В результате суд признал его виновным.

Ранее в Петербурге предприниматель похитил почти 200 млн и получил условный срок. Предприниматель признал вину, с ним было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве.

Фото: pixabay