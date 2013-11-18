  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Петербуржец получил срок за покупку пианино фальшивыми купюрами
Вчера, 23:53
145
romasdaria Добавить в Яндекс.Новости

Петербуржец получил срок за покупку пианино фальшивыми купюрами

0 0

Подсудимый использовал 4 купюры номиналом 5 тысяч рублей при покупке цифрового пианино.

В пятницу, 24 декабря, стало известно, что петербуржца приговорили к 1,5 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Мужчину обвиняют в хранении и использовании поддельных купюр. 

Как рассказали в городской прокуратуре, 32-летний подсудимый использовал 4 купюры номиналом 5 тысяч рублей при покупке цифрового пианино.

В результате суд признал его виновным.

Ранее в Петербурге предприниматель похитил почти 200 млн и получил условный срок. Предприниматель признал вину, с ним было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве.

Фото: pixabay

Теги: пианино, подделка, фальшивые купюры
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все

Плюс
0
Минус
avondev
Сегодня 0:17

Здравствуйте. Прошу о помощи.

Сейчас ищу любую работу, но пока ничего не находится. Готов на любую подработку.
Одолжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Сейчас в поисках работы, а дома есть абсолютно нечего. :-( От голода почти теряю сознание. Одолжить просто не у кого.

Если оставите контакты, то я клянусь вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае напишите в личные сообщения свой номер карты или номер телефона. Я верну 100%!

Номер моей карты: 4469 1573 1208 4571

Заранее большое человеческое спасибо.
 

Пожаловаться | Ответить | Ответов: 0 | Личное сообщение
Новые комментарии