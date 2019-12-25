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Петербуржец получил условный срок за подножку полицейскому
Сегодня, 15:08
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Петербуржец получил условный срок за подножку полицейскому

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Подсудимый признал свою вину.

Невский районный суд Петербурга избрал меру пресечения мужчине, который "уронил" полицейского. Подробности сообщила объединенная пресс-служба судов города.

Судом было установлено, что 1 декабря Артем Овсянников применил насилие к помощнику оперативного дежурного дежурной части. В отделе полиции, будучи задержанным за мелкое хищение, мужчина нагнулся, схватил старшего лейтенанта полиции за правую ногу и дернул ее вверх. В результате этого правоохранитель упал и получил повреждения в области головы. Вред был оценен как повреждение, не опасное для жизни и здоровья. 

Овсянников признал свою вину. 

Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год условно с испытательным сроком 1 год.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что на Ириновском проспекте полицейский застрелил агрессивную собаку. 

Фото: Piter.TV 

Теги: отдел полиции, суд
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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