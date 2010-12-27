Мошенник из Петербурга получил условный срок за кражу 3 млн рублей из банкомата

Мужчина приговорен к 4 годам с испытательным сроком 5 лет.

Красногвардейский районный суд Петербурга вынес приговор в отношении Андрея Чарыкова, обвиняемого в краже 3 142 000 рублей из банкомата "Газпромбанка". Мошенника признали виновным и приговорили к 4 годам лишения свободы условно и 5 годам испытательного срока. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба городских судов.

Согласно материалам дела, кража произошла в феврале 2016 года. Чарыков действовал не один, а с сообщником. Соучастник преступления поместил в корпус банкомата устройство для выдачи купюр с дистанционным управлением. С мобильного телефона был послан сигнал о выдаче денег. Денежные средства складывались в заранее приготовленную сумку.

Личность соучастника в ходе следствия установлена не была. Подсудимый пролностью признал вину и согласился с предъявленным обвинением.

Ранее ЦБ сообщил о новом виде мошенничества с помощью банкоматов.

Фото: Piter.TV