Петербуржец получил условный срок за хищение 405 тысяч рублей у ТЭК

Мужчина признал вину и обязан возместить ущерб энергетической компании.

Василеостровский районный суд Петербурга огласил приговор Даниле Полеводе, признанному виновным в мошенничестве в крупном размере. Как сообщили в объединенной пресс-службе городских судов, в 2024 году мужчина вступил в организованную преступную группу, занимавшуюся хищением средств ГУП ТЭК СПб, предназначенных для военнослужащих по контракту.

Схема заключалась в фиктивном трудоустройстве граждан с последующим получением единовременной выплаты. Полеводе поручили поиск людей для участия в афере, однако в итоге он и сам воспользовался этой возможностью. В мае прошлого года он отправил свои данные для оформления на работу, явился в отдел кадров предприятия, получил необходимые документы и сразу же написал заявление о приостановлении трудового договора в связи с поступлением на военную службу. На его карту перечислили 405 тыс рублей, часть из которых он перевел организатору схемы.

Аналогичным образом действовали еще двое участников, включая человека, которого нашел сам Полевода. Они также получили по 405 тыс рублей и поделились с наставниками. В суде петербуржец полностью признал вину. Ему назначили наказание в виде лишения свободы на 2 года 6 месяцев условно с испытательным сроком 2 года. Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск ТЭК и взыскал с осужденного 405 тыс рублей в счет возмещения материального ущерба.