Петербуржец получил тяжелые травмы после падения с 10-метровой елки

Мужчина сорвался с украшенной ели.

В Елизаветинскую больницу Санкт-Петербурга доставили мужчину с множественными травмами нижних конечностей. По данным медиков, причиной госпитализации стало падение с новогодней ели высотой около десяти метров. Мужчина пытался снять украшение с верхушки дерева, после чего сорвался.

У пациента диагностирован открытый перелом бедра на левой ноге и повреждения в области лодыжек. Врачи оказали ему экстренную хирургическую помощь для стабилизации состояния. В ходе обследования медики выявили тромбоз поврежденной конечности, что потребовало дополнительного лечения.

Травматолог, наблюдающий пострадавшего, сообщил, что дальнейшие операции возможны после снижения риска отрыва тромба. Мужчина находится под постоянным наблюдением, его состояние оценивается как стабильное.

В пресс-службе больницы отметили, что "прогноз остается благоприятным" и выразили надежду, что пациент сможет вернуться домой к предстоящим праздникам. В дальнейшем планируется проведение восстановительного вмешательства и последующая реабилитация.