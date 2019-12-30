Петербуржец получил три "порно-Оскара" в США

Алексей Маетный известен как Маркус Дюпри.

Петербуржец Алексей Маетный в свои 31 уже покорил Соединенные Штаты: в этом году премия AVN Awards оценила актера взрослых фильмов три раза, а в прошлом году — один.

Церемония проходила в Лас-Вегасе. В этом году Алексей появился на дорожке со своей новой подругой — коллегой по цеху. Отметим, что в прошлом году актер посетил церемонию со своей женой, которая также является его коллегой.

"— Наш мужик!" — пишут русские пользователи.

Ранее мы сообщали, что на Богатырском проспекте зацвели подснежники.

Фото: instagram.com/themarkusdupree